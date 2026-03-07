HABER

Erzincan'da 664 siteye erişim engeli getirildi

Erzincan'da müstehcen, terör örgütü propagandası ve yasa dışı bahis içerikli 664 siteye erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen siber faaliyetlerde 54 sosyal medya hesabı üzerinden yapılan incelemelerde 26 suç tespit edilen hesap hakkında işlem yapılarak, 8 müstehcen içerikli, 40 terör örgütü propagandası içeren ve 616 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların bulunduğu siteye erişim engeli getirildi.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekiplerince "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 808 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA

