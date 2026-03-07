Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Körfezi’nde amatör balıkçı teknesi battı, teknedeki vatandaşlar çevredeki başka teknelere tahliye edildi.

Olay, Milas ilçesi Güllük Körfezi Güvercinlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Yağmur Ali" isimli amatör olta balıkçılığı ruhsatlı balık avlama teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa sürede su almaya başlaması üzerine teknede bulunan kişiler büyük korku yaşadı. Denizde adeta can pazarı yaşanırken, çevrede bulunan amatör balıkçı tekneleri ve bot sahipleri hızla yardıma koştu. Durumu fark eden denizciler, batmak üzere olan teknedeki vatandaşları teknelerine alarak güvenli şekilde kurtardı. Yaşanan panik dolu anların ardından tekne tamamen suya gömülürken, olay yerine gelen ekiplerin ve çevredeki denizcilerin çalışmalarıyla tekne daha sonra karaya çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır