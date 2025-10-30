Ütü yaparken zaman kazandıran Philips buharlı düzleştirici indirimde!

Yoğun bir iş gününe ya da önemli bir buluşmaya hazırlanırken kıyafetlerin hızlı ve etkili bir şekilde ütülenmesi büyük bir ihtiyaç. Özellikle de giysilerinizi ütülemeyi unuttuğunuz bir güne başlarken kırışık giysileri ütülemekle uğraşmak büyük zaman kaybettirirken telaşa sokar. Peki bunun bir çözümü yok mu? Tabii ki de var! Son yıllarda popülerliğini her geçen gün artıran Philips buharlı düzleştirici, kumaşlara zarar vermeden pürüzsüz sonuçlar sunuyor, zamandan tasarruf sağlıyor ve her gün şık görünmenizi kolaylaştırıyor. Üstelik, bugün gülümseten Kasım indirimiyle fiyatı düştü!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Giy-çık rahatlığını yaşatan: Philips Buharlı Düzleştirici

Kırışıklıkları saniyeler içinde gideren 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici, sadece 30 saniyede buhar üreterek giysilerden perdelere kadar her yüzeyi tazeleyip kokuları giderir, bakterilerin %99,9’unu yok eder. Ayarlanabilir başlığı sayesinde ister askıdaki gömleğinizi dikey, ister yatağın üzerindeki pantolonunuzu yatay olarak ütü masasına ihtiyaç duymadan ütüleyebilirsiniz. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde yanık riski olmadan güvenle kullanılabilir; sivri buhar ucuyla düğme araları ve yakalar gibi dar alanlarda bile hassas sonuçlar elde edebilirsiniz. 28 g/dk kesintisiz güçlü buharı ile kırışıklıkları zahmetsizce açarken 100 ml ve 200 ml değiştirilebilir su hazneleri sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyebilirsiniz. İki farklı buhar ayarı ile hem enerji tasarrufu hem de maksimum performans elde edebilir, StyleMat buhar desteği ile her yüzeyde etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Keten gömleklerde denedik çok hızlı bir şekilde kırışıklıkları giderdi. Yanında ütü masasında bulunan kılıf geliyor onu da asıp kullanabiliyorsunuz. Ayrıca elinizin yanmaması için tek bir eldiven de mevcut. Su dolumu için iki farklı kabı var. Biz büyük olanı kullandık ve içinde hala su kaldı. Tahminen 2-3 parça için yeterli bir su oranı var büyük olanda. Ütünün buhar gücü iyi daha az beklemiştik ama memnun kaldık."

"Gayet güzel ve işe yarar bir ürün. Gömlekleri askıya asarak ütüleyerek zaman ve enerji kazancı sağlıyor ."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 30 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.