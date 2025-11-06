LEGO'yla Gülümseten Kasım’da çocukları yaratıcılık dolu bir tatil hediye beklesin!

Lego, çocuklara bir oyuncak olmanın ötesinde düşünme, keşfetme ve hayal kurma özgürlüğü sunuyor. Ara tatilde evde geçirdikleri zamanı keyifli hale getirmek, ekranlardan uzak ve üretken olabilecekleri anlar yaratmak istiyorsanız Gülümseten Kasım indirimleri sayesinde sevilen Lego setlerini çok daha uygun fiyatlarla keşfedebilir, çocukların tatilini unutulmaz hale getirebilirsiniz. İndirimli LEGO setlerini keşfetmek için hadi, içeriğe geçelim!

1. 8 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Star Wars Jedi Bob’un Starfighter’ı 75388 Oyuncak Starship Yapım Seti (305 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu seti gerçekten çok beğendim. Jedi Bob figürü yıllar sonra geri döndü, uzay gemisi harika görünüyor ve oynaması harika - hiçbir şey düşmüyor. Figürler yepyeni. Kısacası: harika figürler, süper uzay gemisi - daha ne isteyebilirsiniz ki? 5 yıldız.”

“Gemi sade ama zarif, oldukça sağlam ve Jedi Bob minifigürü, LEGO Star Wars tarihine harika bir gönderme. Parçalar, modlama veya özelleştirme için mükemmel.”

2. 7 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO DREAMZzz 2'si 1 Arada Zoey'nin Kedi motosikleti 71479 Oyuncak Seti (226 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Yapması kolay, çocuklara lego alışkanlığı kazandırmak için birlikte yapılacak ve hızlı tamamlanacak bir ürün.”

“Bu setlere bayıldım. Lego ile normalde yaptığım bir şey değil ama yeğenim bayılıyor ve ben de onunla birlikte yapıyorum. Fiyatına göre iki mini figür ve üç farklı yapım seçeneği olması harika. Canlı metalik renkleri de güzel bir sergileme sağlıyor.”

3. 4 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu 10696 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (484 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Çocuklarım telefon yerine legolarla oynuyorlar. Set çok güzel.”

“Çocuklar için eğlenceli bir oyun çok güzel figürler yapabiliyorlar. Parmak kasları ve zekaları çok iyi derecede gelişiyor. Dikkat bağımlılık yapıyor, LEGO ile oyun oynayan çocuklar başka oyuncaklara ilgi duymuyor, çok iyi bir şey şiddetle tavsiye ederim.”

4. 6 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Friends Heartlake City Kafe’si 42618 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (426 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel set. Çok güzel bir kafe. Detaylara ve kullanılan renklere bayıldım. Kızım onu sevdi. O bayıldı.”

“7 yaşındaki yeğenim için mükemmel bir set... Biraz rehberlikle yapımı kolay, harika detaylar ve oyun özellikleri var, çok iyi bir fiyat.”

5. 6 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO City Ferrari Arabalı F1 Pit Stop ve Pit Ekibi 60443 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (322 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Lego hayal kırıklığına uğratmıyor. Bu ürün harika; arabayı ve birkaç minifigürü içeriyor ve çocuk parçaları bir platform gibi kaydırarak hareket ettirebiliyor. Tekrar alırdım.”

“Fiyatına göre mükemmel bir Lego!! 5 yaşındaki oğlum neredeyse tamamen kendi başına yaptı; ben de ona sadece standında yardım ettim!! Tutkum olan Formula 1 hakkında birçok küçük detay içeren, kalitesi çok iyi ve oğlum bayılıyor!! Koleksiyonun neredeyse sonuna geldik; şimdi iki arabalı F1 kamyonunu istiyor!!”

6. 5 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Friends Ginepig Oyun Parkı 42640 Yaratıcı Eğlenceli Oyuncak Yapım Seti (86 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok sevimli bir set, yapımı kolay ve bolca hayal gücü potansiyeli var. Lego koleksiyonuna harika bir katkı ve gerçek Lego için çok uygun bir fiyat!”

“Lego'ya bayılıyorum! Torunum için aldım ve kesinlikle bayılıyor. Harika ürün, hızlı teslimat, satın aldığım üründen çok memnunum. Kesinlikle tavsiye ederim.”

7. 6 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO NINJAGO Kai’nin Ninja Yarış Arabası EVO 71780 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (94 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kuzenime hediye olarak aldım. Küçük bir ürün geliyor fakat gayet güzel. 8 yaşında kuzenim 1 saat içinde yapıp hemen yanıma geldi. Mutluluğu için kesinlikle değerdi.”

“Hem oğluma hemde arkadaşına doğumgünü hediyesi olarak aldık. Çocuklar çok beğendi. Kutusu küçük. Araba boyutu 15x8 cm.”

8. 9 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Speed Champions 2023 McLaren Formula 1 Yarış Arabası Set 76919 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (245 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“10 yaşındaki oğlum için aldım. Çok keyifle yaptığı legosunu yükseğe kaldırdı. ve özenerek saklıyor.”

“Lego ve arabaları seven çocuklar için mükemmel. Lego'nun bilinen kalitesinin yanı sıra, bu sefer arabanın görünümü ve ağırlığı bizi şaşırttı. Zaten bir Lego tutkunu olan torunum bayıldı. Fiyatına göre mükemmel bir değer.”

9. 4 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Classic Yaratıcı Çanta 10713 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (213 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Oğlum çok beğendi. Fiyatına göre harika bir oyuncak. İçinde birçok lego parçası var. Birkaç şekil için kılavuz da koymuşlar.”

“Çok beğendik. 6 yaşındaki oğlumla severek oynuyoruz. Gelişimi için birçok açıdan faydalı bir ürün. Tavsiye ederim.”

10. 7 yaş ve üzeri çocuklar için: LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance 30682 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (83 Parça)

Kullanıcılar ne diyor?

“Kendime bir tane aldım ve o kadar beğendim ki torunlarım için dört tane daha sipariş ettim. Boyutuna göre orijinal Rover'dan epeyce detay içeriyor. Montaj sırasında dikkatli olmanız gerekiyor çünkü talimatlarda birkaç detay pek açık değil.”

“Bence bu, LEGO için keşfedilmemiş bir yapım tarzı, bunun gibi daha küçük teknik yapılar ve birkaç tane daha (örneğin çalı uçağı, traktörler ve benzerleri). Uzay keşfi meraklıları için mükemmel.”

