Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta büyük indirim var!
Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta büyük indirim var!
Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta büyük indirim var!

Sultan Oğuz
Telefonların artık sadece iletişim değil işin ve eğlencenin de merkezi haline geldi. Bir telefon ararken kaliteli bir kamera, uzun pil ömrü, geniş depolama alanı ve güçlü bir işlemci herkesin kriteri. Fotoğraflarınızı, videolarınızı, belgelerinizi ya da anılarınızı güvenli ve sınırsızca saklamak istiyorsanız Apple'ın en iyi yatırım telefonu olan iPhone 16 Plus Gülümseten Kasım'da indirimde!

Teknolojide ilerlemenin hız kazanması ister istemez beklentileri de büyütüyor. Artık bir telefonun sadece iyi çekim yapmasını ya da hızlı çalışması bize yetmiyor, günlük hayatımızda adeta bir sanal asistan gibi davranmasını ve işlerimizi kolaylaştırmasını istiyoruz. Bu ve daha fazla özelliğiyle Apple'ın yüksek teknolojilerle donatılan iPhone 16 Plus şu an en bütçe dostu model olma özelliğine sahip. Siz de telefonun üstün performansını ve geniş depolama alanını düşen fiyatıyla almak için gelin, içeriğe bir göz atalım!

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Apple'daki indirimli ürünlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Fiyat performansta en doğru seçenek: iPhone 16 Plus (512 GB)

Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle hem fotoğraf hem oyun performansında sınırları zorlayan iPhone 16 Plus'ın 6,7 inç Super Retina XDR ekranı geniş ve canlı bir görüntü sunuyor. 48 MP Fusion kamera ve otomatik netleme özellikli Ultra Geniş lensiyle hem makro detaylarda hem de geniş manzaralarda büyüleyici netlik sunarken 2 kat optik Telefoto ile uzaktaki nesneleri de adeta yakındaymış gibi çekebiliyor. Yeni Fotoğrafik Stiller sayesinde her kareye kendi tarzınızı yansıtıp yaratıcılığınızı özgürce ifade edebileceğiniz iPhone 16 Plus’ın HDR10 ve Dolby Vision gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle de hem videoları hem fotoğrafları net ve etkileyici kılıyor. Dayanıklı alüminyum tasarımı, Ceramic Shield ön yüzeyi, Eylem Düğmesi ile hızlı erişim kolaylığı ve iOS 18’in kişiselleştirme özgürlüğüyle teknolojiyi kapsamlı bir şekilde kullanabileceğiniz iPhone 16 Plus, 27 saate kadar video oynatma kapasitesi ile tüm gün süren kullanımlarda dahi pil derdini ortadan kaldırıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Telefonu birkaç haftadır kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Önceki telefonum iPhone 12 idi, arada epey fark var. Ekranı kocaman ve çok net, özellikle video izlerken ya da oyun oynarken bayağı keyifli oluyor. Renkler canlı, parlaklık da güneş altında bile gayet yeterli. Performans tarafında söyleyecek pek bir şey yok, gerçekten çok hızlı. Uygulamalar anında açılıyor, oyunlarda takılma görmedim. Isınma konusunda da gayet iyi, uzun süre kullanmama rağmen rahatsız edici bir sıcaklık olmuyor. Kamera kısmı benim en sevdiğim özelliklerden biri oldu. Gece çekimlerinde bile çok net fotoğraflar çıkıyor, gündüz zaten harika. Video kalitesi ise ayrı bir seviye, özellikle sabitleme özelliği çok işime yarıyor."
  • "Batarya konusunda endişem vardı ama beni şaşırttı. Yoğun kullanımda bile gün sonunu rahat görüyor. Normal kullanımda ise 1,5 hatta 2 günü çıkardığı oluyor. Şarj hızı da tatmin edici, çok uzun süre prizde bekletmiyor. Tasarımı zaten Apple’dan alıştığımız gibi şık ve premium hissettiriyor. Elimde biraz büyük ama alışınca gayet rahat kullanılıyor. Ses kalitesi de çok iyi, müzik dinlerken ya da film izlerken keyif veriyor.Özetle, iPhone 16 Plus beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Fiyatı yüksek evet ama uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğim bir telefon aldığımı bilmek beni mutlu ediyor. Eğer büyük ekran seviyorsanız kesinlikle pişman etmez."
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 5 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

iPhone
İş birliği İçerikleri
