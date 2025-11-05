Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta büyük indirim var!

Teknolojide ilerlemenin hız kazanması ister istemez beklentileri de büyütüyor. Artık bir telefonun sadece iyi çekim yapmasını ya da hızlı çalışması bize yetmiyor, günlük hayatımızda adeta bir sanal asistan gibi davranmasını ve işlerimizi kolaylaştırmasını istiyoruz. Bu ve daha fazla özelliğiyle Apple'ın yüksek teknolojilerle donatılan iPhone 16 Plus şu an en bütçe dostu model olma özelliğine sahip. Siz de telefonun üstün performansını ve geniş depolama alanını düşen fiyatıyla almak için gelin, içeriğe bir göz atalım!
Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle hem fotoğraf hem oyun performansında sınırları zorlayan iPhone 16 Plus'ın 6,7 inç Super Retina XDR ekranı geniş ve canlı bir görüntü sunuyor. 48 MP Fusion kamera ve otomatik netleme özellikli Ultra Geniş lensiyle hem makro detaylarda hem de geniş manzaralarda büyüleyici netlik sunarken 2 kat optik Telefoto ile uzaktaki nesneleri de adeta yakındaymış gibi çekebiliyor. Yeni Fotoğrafik Stiller sayesinde her kareye kendi tarzınızı yansıtıp yaratıcılığınızı özgürce ifade edebileceğiniz iPhone 16 Plus’ın HDR10 ve Dolby Vision gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle de hem videoları hem fotoğrafları net ve etkileyici kılıyor. Dayanıklı alüminyum tasarımı, Ceramic Shield ön yüzeyi, Eylem Düğmesi ile hızlı erişim kolaylığı ve iOS 18’in kişiselleştirme özgürlüğüyle teknolojiyi kapsamlı bir şekilde kullanabileceğiniz iPhone 16 Plus, 27 saate kadar video oynatma kapasitesi ile tüm gün süren kullanımlarda dahi pil derdini ortadan kaldırıyor!
