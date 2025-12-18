Salihli’de ikamete uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında G.Y. (48) isimli şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 23 adet uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet muşta, 1 adet bıçak ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli G.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır