Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı çöktü, araçlar zarar gördü!

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüme giren bir binanın çatısı çöktü, büyük panik yaşandı. Çatıdan kopan parçalar sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

4 KATLI BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ! ARAÇLAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü Zeytinburnu'nda akşam saatleri korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı binanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü, çatıdan kopan parçalar binanın ön kısmındaki sokağa düştü.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Park halindeki araçlar büyük zarar görürken neyseki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yetkililer olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı.