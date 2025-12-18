HABER

Siirt’te haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Siirt’te haber alınamayan kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün Barış Mahallesi’ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Börülce’den (39) haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Börülce’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Siirt
