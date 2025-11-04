Her adımda konfor arayanlara: Puma ayakkabı Gülümseten Kasım’da çok daha uygun!

Bir ayakkabı ararken aslında çok fazla detay düşünürüz: taban rahatlığı, nefes alabilir malzeme kullanımı, sade ama modern tasarım… Tüm bunları bir arada bulmak her zaman kolay olmasa da bazen doğru model tam da ihtiyacınız olan anda karşına çıkar. Puma Rickie tam da öyle bir ayakkabı! Üstelik, Gülümseten Kasım fırsatlarıyla bu sneaker modeli şimdi çok daha uygun fiyatla sizi bekliyor. İşte detaylar!

Şıklığı ve sportif enerjiyi bir araya getiren: Puma Rickie Classic Siyah Erkek Sneaker

Basketbol kültürünün zamansız çizgilerini günlük stilinize taşıyan Puma Rickie, sade ama karakterli görünümüyle öne çıkıyor. Yumuşak sentetik üst yüzey, temiz form şeridi detaylarıyla birleşerek klasik bir görünüm sunarken SOFTFOAM+ iç tabanı ekstra kalın topuk desteğiyle gün boyu yumuşak adımlar atmanın konforunu sağlıyor. Ayakkabının kauçuk orta ve dış taban yapısı ise hem sağlam zemin tutuşu hem de uzun ömürlü kullanım için tasarlanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Öncelikle Kendi numaranızdan bir beden büyük alın tam oturuyor. Rahat bir tabanı var ayağı güzel sarıyor . Kargo harika ve hızlıydı teşekkürler."

"Çok güzel beğendim. Rahat yumuşak bir ayakkabı. Fiyatı da bir çok yere göre uygun. Normal de ayak no 41,5 ile 42 civarı. Farklı kalıplara göre değişiyor. Siyah rengi ile birlikte Beyaz olanı da aldım. Tavsiye ederim."

Bu içerik 4 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır.

