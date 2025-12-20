HABER

Yer: Burdur! Ehliyetini kaptırınca ekiplere ecel terleri döktürdü: "Danimarka'dan 2 milyon kron getirdim"

Burdur'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında bir kişinin ekiplere yaşattıkları şaşkına çevirdi. 'Danimarka'dan 2 milyon kron getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz' diyerek polis memurlarına çıkışan kişinin ehliyetine el kondu. Sürücüye ise 7 bin 437 lira para cezası kesildi. Yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay, gece saatlerinde Isparta-Burdur karayolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından rutin uygulamada durdurulan İ.E. idaresindeki otomobil, yapılan kontrolde sürücüsünün ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edildi.

"DANİMARKA'DAN 2 MİLYON KRON GETİRDİM"

Bu durum üzerine Danimarka'da yaşadığını iddia eden sürücü olaydan haberini olmadığı söyledi. Çocuklarını Antalya Havalimanından alacağını söyleyen sürücü, ilk olarak ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü ardından görevini yapan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü, polis ekiplerine "Araba sizin olsun. Ülkenize geliyorum da biz nelerle karşılaşıyoruz. Ben Danimarka'dan 2 milyon kron getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz" dedi.

"SİZ KENDİNİZİ EFE Mİ SANIYORSUNUZ"

Ceza tutanağını da imzalamayan sürücü, polisleri tehdit etti. Polislere, "Siz kendinizi efe mi sanıyorsunuz. Sizin ancak gücünüz bana yeter" diyen sürücüye 7 bin 437 lira idari para cezası kesilerek otomobili otoparka çekildi.

