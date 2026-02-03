HABER

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırı Kaddafi’nin siyasi danışmanı Abdullah Osman tarafından doğrulandı, ancak saldırganlar ve cinayetin koşulları henüz bilinmiyor. Libyalı yetkililer, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Libya basını, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Libya basınında yer alan haberlerde, 53 yaşındaki Kaddafi’nin yıllardır yaşadığı Libya’nın Zintan kentinde öldürüldüğü aktarıldı.

DANIŞMANI DOĞRULADI

Saldırı Kaddafi’nin siyasi danışmanı Abdullah Osman tarafından doğrulandı, ancak saldırganlar ve cinayetin koşulları henüz bilinmiyor. Libyalı yetkililer, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaddafi nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü 1

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Seyfülislam Kaddafi, Libya'da hiçbir zaman resmi bir görevde bulunmazken, 2000'den 2011'e kadar babasının ikinci adamı olarak kabul edildi. Seyfülislam Kaddafi, babasının devrilmesinin ardından Bedevi aşiret mensubu kılığına girerek komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalıştığı sırada Libyalı bir göçebe tarafından ihbar edilmiş ve yakalanmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, 2011'de Zintan'da hapse atılmış ve mahkeme tarafından savaş suçlarından dolayı kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırılmıştı ancak 2017'de bir af yasası kapsamında serbest bırakılmıştı. Seyfülislam Kaddafi, hakkında ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da savaş suçlarından dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

BAŞKANLIĞA ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım 2021’deki başkanlık seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti. Seyfülislam Kaddafi’nin karara itirazı tansiyonu yükseltmiş, seçim sürecinin çökmesine ve Libya'nın siyasi krizini derinleştirmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

