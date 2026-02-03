HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü! İşte konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi. Erdoğan ve Selman'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve Yemen konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü! İşte konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

GAZZE KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Görüşmede, ayrıca Yemen’deki son durum ve Doğu Afrika’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu'da gerilim tavan yaptı! ABD, uçak gemisine yaklaşan İran'a ait İHA'yı düşürdüOrta Doğu'da gerilim tavan yaptı! ABD, uçak gemisine yaklaşan İran'a ait İHA'yı düşürdü
Maltepe’de akran zorbalığı yapan 6 şüpheli tutuklandıMaltepe’de akran zorbalığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.