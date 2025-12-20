Yer: Kahramanmaraş! Bir anda sahanın ortasına yığıldı: Ölüm anı kamerada!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir halı sahada son dönemlerde sıklıkla yaşanan bir kalp krizi vakası daha yaşandı. 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere düştü.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

ÖLÜM ANI KAMERADA

O anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, kale önündeki şahsın biranda yere düşüp hayatını kaybettiği yer aldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır