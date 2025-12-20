HABER

Yer: Kahramanmaraş! Bir anda sahanın ortasına yığıldı: Ölüm anı kamerada!

Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu halı sahadaki futbol maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ahmetoğlu'nun ölüm anı saniye saniye sahadaki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir halı sahada son dönemlerde sıklıkla yaşanan bir kalp krizi vakası daha yaşandı. 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere düştü.

Yer: Kahramanmaraş! Bir anda sahanın ortasına yığıldı: Ölüm anı kamerada! 1

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Yer: Kahramanmaraş! Bir anda sahanın ortasına yığıldı: Ölüm anı kamerada! 2

ÖLÜM ANI KAMERADA

O anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, kale önündeki şahsın biranda yere düşüp hayatını kaybettiği yer aldı.

kalp krizi Kahramanmaraş halı saha
