7 kurşunla kanlı pusu: Motokurye katledildi!

Tokat’ın Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 41 yaşındaki Orhan Kocataş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Motokurye olarak çalışan Kocataş hayatını kaybederken, olay yerinde 7 adet mermi kovanı bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Kan donduran olay, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında 41 yaşındaki Orhan Kocataş’ı evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu.

EVDEN ÇIKTI, VURULDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.Kaynak: İHA

