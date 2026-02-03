HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Senin karınım' dedirtip, elini öptürmeye çalıştılar! Emniyet, o zorbaları kıskıvrak yakaladı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

İstanbul Maltepe'de kaydedilen görüntüler olay yarattı. Bir grup genç, ortalarına aldıkları akranlarına zorbalık yaptı. Hakaret edip tokat attıkları gence zorla "Ben senin karınım" dedirten ve "Öp lan şimdi elini” diyen kişiler, söz konusu anları da kameraya kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki zorbaları kıskıvrak yakaladı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir grup gencin akranlarını ortalarına alarak zorbalık yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, mağdur gencin çevresinin sarıldığı, hakarete uğradığı ve tokatlandığı, şüphelilerin ise gence “Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım. Sağda solda o... kadın gibi konuşmaycağım." dedirttiği ve zorla elini öptürmeye çalıştığı görüldü.

Senin karınım dedirtip, elini öptürmeye çalıştılar! Emniyet, o zorbaları kıskıvrak yakaladı 1

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Emniyetin yaptığı açıklamaya göre, 1 Şubat 2026 tarihinde Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki E.G. isimli mağdurun darp ve tehdit edildiği tespit edildi.

Senin karınım dedirtip, elini öptürmeye çalıştılar! Emniyet, o zorbaları kıskıvrak yakaladı 2

GÖZALTINA ALINDILAR

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) ile birlikte B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şüpheliler yakalandı. Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde; E.G. (17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) isimli şahıs ve B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16), Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Senin karınım dedirtip, elini öptürmeye çalıştılar! Emniyet, o zorbaları kıskıvrak yakaladı 3

İnfial yaratan görüntüler, akran zorbalığı ve çocuklara yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme taşırken, yetkililer sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 ilde terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var22 ilde terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmediİran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe akran zorbalığı istanbul emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.