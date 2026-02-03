'Senin karınım' dedirtip, elini öptürmeye çalıştılar! Emniyet, o zorbaları kıskıvrak yakaladı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir grup gencin akranlarını ortalarına alarak zorbalık yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, mağdur gencin çevresinin sarıldığı, hakarete uğradığı ve tokatlandığı, şüphelilerin ise gence “Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım. Sağda solda o... kadın gibi konuşmaycağım." dedirttiği ve zorla elini öptürmeye çalıştığı görüldü.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olayın sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Emniyetin yaptığı açıklamaya göre, 1 Şubat 2026 tarihinde Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki E.G. isimli mağdurun darp ve tehdit edildiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) ile birlikte B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şüpheliler yakalandı. Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde; E.G. (17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) isimli şahıs ve B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16), Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İnfial yaratan görüntüler, akran zorbalığı ve çocuklara yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme taşırken, yetkililer sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.