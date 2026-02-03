İstanbul Emniyet'i duyurdu! Terör örgütü MLKP'ye büyük darbe... Onlarca gözaltı var

İstanbul merkezli 22 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda; MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulunulurken; belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan açıklamada "Gençlik yapılanmaları, Kadın yapılanmaları, Basın ve Propaganda yapılanmaları, Kültür-Sanat yapılanmaları ve Hukuk yapılanmaları” içerisinde faaliyet yürüttükleri, üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği, 30. Yıl kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, Örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

96 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Toplam 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; 4 ismin yurt dışında olduğ, 7 isminde cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet Kuru sıkı tabanca, 3 adet Av Tüfeği ve bu tüfeklere ait 489 adet av fişeği kartuşu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği açıklandı.