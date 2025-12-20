HABER

Esenyurt'ta genç kadın, yaşlı adamı öldüresiye dövdü, kanlar içinde bıraktı!

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokakta para istediği ve olumsuz cevap aldığı yaşlı adamı defalarca tekmeledi. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Korkunç olay, dün 04.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü. O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı.

Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi. Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"AMCAMIZ KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.Kaynak: İHA

