İstanbul'da şüpheli ölüm! Beyoğlu Karaköy’de denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul'da bu sabah saatlerinde şüpheli bir olay yaşandı. Beyoğlu Karaköy Sahilinde denizden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.

İstanbul'da şüpheli ölüm! Beyoğlu Karaköy'de denizde kadın cesedi bulundu

Beyoğlu Karaköy Sahilinde denizden çıkarılan kadın cesediyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Sabah saatlerinde kıyı şeridine yakın noktada su yüzeyindeki cesedi fark eden vatandaşlar polisi aradı.

KARAKÖY İSKELESİ'NE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen polis ekipler, cesedin çıkarılması için deniz polisini çağırdı. Ekiplerce Karaköy İskelesi’ne çıkarılan cesedin yapılan incelemede bir kadına ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
