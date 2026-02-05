HABER

Miçotakis'in '12 mil' çıkışına Türkiye'den tepki! MSB: "Uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Suriye'deki son durum hakkında "Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz" mesajı verildi. Bakanlık ayrıca Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in çıkışına tepki gösterdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Milli Savunma Bakanlığından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler geldi. Somali'ye yeni görevlendirmeye değinilen açıklamada Suriye'deki son duruma yönelik mesajlar da verildi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Bakanlığın açıklamasından öne çıkan kesitler şu şekilde:

  • 30 Ocak'ta Suriye Hükumeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
  • Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz.
  • Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.

MİÇOTAKİS'İN SON AÇIKLAMALARI

  • Yunan politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez.
  • (Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı'na ilişkin) Somali'deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali’nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır.
  • (Türkiye-Mısır Askeri Çerçeve Anlaşması'na ilişkin) Söz konusu anlaşmayla belirlenen askeri iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SINIR GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE

  • Geçen hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı terör örgütü mensubu 125 kişi yakalandı, 1486 kişi ise hududu geçemeden engellendi.
  • 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 644'e, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 5 bin 890'a ulaştı.
