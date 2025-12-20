HABER

Bu taksi durağı esnafın hayvan sevgisi ile öne çıkıyor

Eskişehir'de hayvansever taksici esnafı, durak çevresindeki sokak hayvanlarını kendi ceplerinden masraf ederek besliyor.

Bu taksi durağı esnafın hayvan sevgisi ile öne çıkıyor

Kırmızı Toprak Mahallesi'nde Ercan Sokak ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan bir taksi durağı, esnafın hayvan sevgisi ile biliniyor. Durak çalışanları, çevredeki sokak hayvanlarına sahip çıkmaya gayret ediyor. Her gün en az 2 kilo mama alarak yaklaşık 500 TL'yi sokaktaki canların hayrına kendi cebinden harcayan esnaf, üşüyen hayvanları ise zaman zaman durağın sıcak ortamında misafir ediyor. Esnafın duyarlılığı hem vatandaşın hem de yolcuların takdirini topluyor.

"KEDİLER HOŞ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR"

Durak Başkanı Gürkan Seber, "Arkadaşlarımız hayvanlara bakıyor, biz de onlara destek oluyoruz. Özellikle kediler hoş bir görüntü oluşturuyor. Onlara kendimiz mama ve su veriyoruz, bazen vatandaş da destek çıkıyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz, herkes mutlu" dedi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yaklaşık 18 yıldır taksici olan 52 yaşındaki Ergün Angı, "Elimizden geldiğince sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımız ve duraktaki bütün arkadaşlarımız sağ olsunlar, yardımlarını yapıyorlar. Allah'ın sessiz kulları... Mamalarını ve sularını verip, yaşamda kalmalarını sağlamaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜŞÜDÜKLERİ ZAMAN GEREKİRSE DURAĞIN İÇİNE ALIYORUZ"

Yaklaşık 5 yıldır taksici olan 60 yaşındaki Cihan Işıtan ise, şunları söyledi:

"Her gün 2 kilo mama getiriyorum, yaklaşık 500 TL tutuyor. Hayvanlar bazen dışarıda üşüyorlar. Böyle durumlarda gerekirse durağın içine alıyoruz. Başkanımız da sağ olsun, bu işlere sıcak bakıyor ve ilgileniyor. Vatandaşlar gelip geçerken buradaki kediler seviyor, hoşlarına gidiyor. Yaz mevsiminde yavrularımız vardı. Gerçekten bakabileceğine inandığımız kişilere sahiplendiriyoruz. Rica ediyoruz sokak hayvanlarını tekmelemesinler. Özellikle kış mevsiminde daha duyarlı olsunlar, hayvanların barınabilecekleri üstü kapalı küçük yuvalar bıraksınlar."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

