LEGO Technic Bugatti Bolide Seti Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Günlük hayatın kaosunda hem kendinize hem de sevdiklerinize küçük bir kaçış alanı yaratmak ve yaratıcılığınızı konuşturmak için bir şeyler inşa etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Eğlenceli ve zihin açıcı olduğu kadar karmaşık ama bir o kadar da tatmin edici bir uğraş olan lego çok hoşunuza gidecek. Ne alacağınıza karar veremediyseniz Gülümseten Kasım indirimleriyle fiyatı çok uygun olan LEGO Technic araba setini sepetinize eklemeyi unutmayın!

Yarış arabası meraklıları için eşsiz bir model: LEGO Technic Bugatti Bolide 42151 Yapım Seti (905 Parça)

Motor sporları ve performans otomobillere ilgi duyan herkes için unutulmaz bir deneyim yaşatan LEGO Technic Bugatti Bolide yapım seti, gerçek bir yarış arabasının tüm detaylarını keşfetmenizi sağlıyor. Çalışan W16 motoru, direksiyon sistemi ve martı kanat kapıları gibi fonksiyonlarıyla bu model, hem görsel olarak etkileyici hem de yapım süreci açısından tatmin edici bir zorluk sunuyor. Sarı ve siyah renkleri ile çıkartma detayları arabaya koleksiyonluk bir görünüm kazandırıyor. Üstelik, set için LEGO Builder uygulamasıyla adım adım rehberlik alabilir, modeli 3 boyutlu olarak döndürebilir ve fonksiyonlarını keşfedebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Lego Technic serisini çok sevdiğim için Bugatti Bollide'ı almayı tercih ettim. Bugüne kadar yaptığım en fazla parçaya sahip ve en ayrıntılı model oldu. Dört güne bölerek keyifli bir şekilde inşa ettim. İşlev olarak motor pistonları, açılır iki kapı ve ön kaput var. Ayrıca ön tekerlerin dönme işlevi de mevcut. Hobi veya hediye olarak alınabilecek çok güzel bir model."

"Kelimenin tek anlamı ile mükemmel. Bir LEGO'dan beklenebilecek neredeyse bütün özellikleri taşıyor. Detayları ve malzeme kalitesi üst düzeyde. İnsanın bozup yapası geliyor adeta. Hediye için de güzel bir üründür kendisi. Tavsiye ederim."

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

