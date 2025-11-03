Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
LEGO Technic Bugatti Bolide Seti Gülümseten Kasım'a özel indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

LEGO Technic Bugatti Bolide Seti Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz zaman zaman evde eğlenceli, yaratıcı ve aynı zamanda zihni dinlendiren bir uğraş arıyoruz. Ekran karşısında geçirilen saatler yerine hem el becerisini geliştiren hem de saatlerce süren keyifli bir aktivite isteyenler için mükemmel bir çözümüz var. Çocuğunuz için bir hobi yaratmak, arkadaşlarınıza ya da sevdiklerinize ilginç bir hediye vermek, hatta kendi hobinizi keşfetmek için ideal olan LEGO Technic araba seti Gülümseten Kasım kampanyasıyla indirime girmişken acele edin!

Günlük hayatın kaosunda hem kendinize hem de sevdiklerinize küçük bir kaçış alanı yaratmak ve yaratıcılığınızı konuşturmak için bir şeyler inşa etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Eğlenceli ve zihin açıcı olduğu kadar karmaşık ama bir o kadar da tatmin edici bir uğraş olan lego çok hoşunuza gidecek. Ne alacağınıza karar veremediyseniz Gülümseten Kasım indirimleriyle fiyatı çok uygun olan LEGO Technic araba setini sepetinize eklemeyi unutmayın!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

LEGO indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yarış arabası meraklıları için eşsiz bir model: LEGO Technic Bugatti Bolide 42151 Yapım Seti (905 Parça)

LEGO Technic Bugatti Bolide Seti Gülümseten Kasım a özel indirimde 1

Motor sporları ve performans otomobillere ilgi duyan herkes için unutulmaz bir deneyim yaşatan LEGO Technic Bugatti Bolide yapım seti, gerçek bir yarış arabasının tüm detaylarını keşfetmenizi sağlıyor. Çalışan W16 motoru, direksiyon sistemi ve martı kanat kapıları gibi fonksiyonlarıyla bu model, hem görsel olarak etkileyici hem de yapım süreci açısından tatmin edici bir zorluk sunuyor. Sarı ve siyah renkleri ile çıkartma detayları arabaya koleksiyonluk bir görünüm kazandırıyor. Üstelik, set için LEGO Builder uygulamasıyla adım adım rehberlik alabilir, modeli 3 boyutlu olarak döndürebilir ve fonksiyonlarını keşfedebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Lego Technic serisini çok sevdiğim için Bugatti Bollide'ı almayı tercih ettim. Bugüne kadar yaptığım en fazla parçaya sahip ve en ayrıntılı model oldu. Dört güne bölerek keyifli bir şekilde inşa ettim. İşlev olarak motor pistonları, açılır iki kapı ve ön kaput var. Ayrıca ön tekerlerin dönme işlevi de mevcut. Hobi veya hediye olarak alınabilecek çok güzel bir model."
  • "Kelimenin tek anlamı ile mükemmel. Bir LEGO'dan beklenebilecek neredeyse bütün özellikleri taşıyor. Detayları ve malzeme kalitesi üst düzeyde. İnsanın bozup yapası geliyor adeta. Hediye için de güzel bir üründür kendisi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

LEGO Technic Bugatti Bolide Seti Gülümseten Kasım a özel indirimde 2

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

 Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

 Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

 Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

 Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

 Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

 Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

 Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

 Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

 Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
LEGO
İş birliği İçerikleri
Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Erzurum'da dehşet: Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Olay anı kamerada

Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Olay anı kamerada

Konforlu, şık, kaliteli! Levi's 505 Jean Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Aydın'da esrarengiz olay: Odun toplamaya gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Denizli'de akılalmaz kaza: Sinyali koluyla verince motosikletliyi yere düşürdü

Akılalmaz kaza: Sinyali koluyla verince motosikletliyi yere düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.