40 yıllık para koleksiyonunu bağışlamak istiyor

Ankara’da 76 yaşındaki koleksiyoner Memduh Aydemir, 40 yıldır hobi amaçlı para topluyor. Koleksiyonunda 200 farklı ülkeden banknot ve madeni paralar yer alıyor.

"GAZZE’YE UFAK BİR YARDIM TÜM HALK İÇİN BİR ŞEREFTİR"

Aydemir, koleksiyonunun değerinin 400 bin lira olduğunu belirtiyor. Koleksiyonunu satmayı ve elde edeceği geliri Gazze’ye bağışlamayı istiyor.

Aydemir, "Gazze’ye ufak bir yardım tüm halk için bir şereftir" dedi. Topladığı paraların 40 yıldır hobi olarak biriktiğini vurguladı. İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı herkesin bildiğini ifade etti.

Yardım için dua etmek gerektiğini de ekledi. Aydemir, 1985 yılından beri para koleksiyonu yaptığını belirtti.

Paraların çoğunluğunun çil olduğu bilgisini verdi. Koleksiyonunun içerisinde 100 ve 5 bin liralık paralar da var.

Açık artırma ile koleksiyonunu satmayı planlıyor. Bir iş adamı veya gönüllü, bu parayı satın alırsa Gazze’ye yardım yapılabileceği düşüncesinde.

"300 BİN LİRADAN AŞAĞI DEĞİL"

Aydemir, "Koleksiyonum bana göre 300 bin liradan aşağı değil" dedi. Sözlerine devamla, koleksiyonun bu değerde açık artırmaya sunulacağını belirtti. İş adamlarına yardım çağrısında bulundu. Dünya malının bu dünyada kalacağını söyledi. Aydemir, ahirette ne götürüldüğünün önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır