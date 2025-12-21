Adana'da kargocu kargoyu bahçeye fırlattı

Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. 18 Aralık'ta bir kargocu, müşterisinin kargosunu aracından inmeden bahçeye fırlattı. Olay, müşterinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sinem Şahin, internetten sipariş verdi. Kargoyu alacağı gün evde yoktu. Kargocudan kargoyu müstakil evinin kapısına bırakmasını istedi. Eve döndüğünde, kargonun kapıda değil, bahçede olduğunu gördü.

Güvenlik kamerasını inceleyince, kargocunun aracından inmeden kargoyu bahçeye fırlattığını fark etti. Videoyu sosyal medyada paylaştı. Bu video, kısa sürede viral hale geldi.

Sinem Şahin, kargocunun evde olmadığını bildiğini ve kapıya bırakmasını istediğini belirtti. Kargonun bahçede olduğunu görünce güvenlik kamerasına baktığı için bu olayın farkına vardı. Videonun eğlenceli olduğu konusunda kargocuyla da görüşmüş.

Sinem, ürününde kırılacak bir şey olmadığını söyledi. Ancak yine de kargocuların dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Kargocuların dikkatli davranması önemlidir.

Kaynak: İHA