İstanbul'da sır olay! Yangın diye gittiler, cansız bedenlerle karşılaştılar

Olay, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından iş yerini kontrol eden sağlık ekipleri silahla vurulmuş 2 kişinin cesetlerini buldu. Cesetlerin Şükrü Yılmaz (45) ve İsmail Akın'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan ekiplerin çalışmalarında Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu belirlendi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDILAR

Cesetleri bulunan Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'ın cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır