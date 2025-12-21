HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor

Doktor Semih Gürel, yoğun iş temposunun ardından Karadeniz'in dağ yollarında bisiklet sürerek stres atıyor. Doğayla buluşması ona terapi gibi geliyor.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde acil servis doktoru olan Semih Gürel, 24 saatlik nöbetlerden sonra dağ bisikletine atlıyor.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 1

Karadeniz’in zorlu coğrafyasında pedal çeviriyor. Kar, yağmur ve sis dinlemeden, yüksek yaylalara ulaşıyor.

Bisiklet sürüşleri, hem fiziki hem de ruhsal olarak ona iyi geliyor. Sosyal medyada ilgi çekiyor.

Semih Gürel, 1,5 yıl önce Ankara’dan Giresun’a atandı. Buraya geldiğinde bir dağ bisikleti aldı.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 2

Acil serviste geçen stresli saatlerin ardından bisiklete binmek, nefes alma anı oluyor.

Bazen sürüşleri 5-6 saat sürebiliyor. Yüksek rakımlı yaylalara çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor.

Beyaz önlüğünü çıkardıktan sonra kaskını takıyor. O an kendini doğanın kollarında buluyor.

Kask kamerasıyla bu anları kaydedip sosyal medyada paylaşıyor. İnsan hayatına dokunduğu saatlerden sonra doğanın kalbine sığınıyor.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 3

Bisiklet, onun için bir terapi haline gelmiş durumda. Zorlu görev temposunun ağırlığını geride bırakıyor.

Karadeniz’in etkileyici doğasında yaptığı yolculuklar, takipçilerine ilham veriyor. Bölgenin doğal güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Gürel, bisikletle uzun turlar atarak enerji bulduğunu söylüyor. Acil servisteki yorgunluğunu böyle atıyor.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 4

Dağcılık performansı ve kondisyonu için bisiklet çok sağlıklı bir seçenek. Vücudundaki birçok kası çalıştırıyor.

14 kilogramlık bisikletini taşımak dahi kasları çalıştırıyor. Psikolojisi için de faydalı olduğuna inanıyor.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 5

Bu bölgedeki doğa, onun için bir ilham kaynağı. Giresun’un farklı güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 6

Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor 7

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da motorcudan hayat kurtaran hamleAntalya’da motorcudan hayat kurtaran hamle
Adana'da kargocu kargoyu bahçeye fırlattıAdana'da kargocu kargoyu bahçeye fırlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun Eynesil dağ bisikleti doğa sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.