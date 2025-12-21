Acil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde acil servis doktoru olan Semih Gürel, 24 saatlik nöbetlerden sonra dağ bisikletine atlıyor.

Karadeniz’in zorlu coğrafyasında pedal çeviriyor. Kar, yağmur ve sis dinlemeden, yüksek yaylalara ulaşıyor.

Bisiklet sürüşleri, hem fiziki hem de ruhsal olarak ona iyi geliyor. Sosyal medyada ilgi çekiyor.

Semih Gürel, 1,5 yıl önce Ankara’dan Giresun’a atandı. Buraya geldiğinde bir dağ bisikleti aldı.

Acil serviste geçen stresli saatlerin ardından bisiklete binmek, nefes alma anı oluyor.

Bazen sürüşleri 5-6 saat sürebiliyor. Yüksek rakımlı yaylalara çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor.

Beyaz önlüğünü çıkardıktan sonra kaskını takıyor. O an kendini doğanın kollarında buluyor.

Kask kamerasıyla bu anları kaydedip sosyal medyada paylaşıyor. İnsan hayatına dokunduğu saatlerden sonra doğanın kalbine sığınıyor.

Bisiklet, onun için bir terapi haline gelmiş durumda. Zorlu görev temposunun ağırlığını geride bırakıyor.

Karadeniz’in etkileyici doğasında yaptığı yolculuklar, takipçilerine ilham veriyor. Bölgenin doğal güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Gürel, bisikletle uzun turlar atarak enerji bulduğunu söylüyor. Acil servisteki yorgunluğunu böyle atıyor.

Dağcılık performansı ve kondisyonu için bisiklet çok sağlıklı bir seçenek. Vücudundaki birçok kası çalıştırıyor.

14 kilogramlık bisikletini taşımak dahi kasları çalıştırıyor. Psikolojisi için de faydalı olduğuna inanıyor.

Bu bölgedeki doğa, onun için bir ilham kaynağı. Giresun’un farklı güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

