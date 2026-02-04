Masa kurulmadan dağıldı mı? 'Görüşmenin yeri ve formatı' gerilimi artırdı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD ile İran arasında Umman'da yapılaması plananan müzakere görüşmeleri öncesi yaşanan yer ve görüşmenin formatına ilişkin anlaşmazlığa ABD'den yanıt geldi. ABD basının iddiasına göre, ABD'nin İran'ın görüşmenin yeri ve formatına dair değişiklik teklifini reddettiği bildirildi.

ABD, İRAN'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ! RUBİO, "TÜRKİYE" MESAJI VERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile görüşmenin Türkiye’de olmasının planlandığını fakat İran tarafından çelişkili açıklamalar geldiğini belirterek, "İranlıların belirli bir formatı kabul ettiğini düşünüyorduk. Bu her ne sebeple ise değişmiş gibi görünüyor" demişti.

İRAN: "SADECE NÜKLEER KONULARI KONUŞMAYA HAZIRIZ"

ABD ile cuma günü müzakere için bir araya gelecek olan İran tarafından da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Tahran yalnızca nükleer konuları tartışmaya tamamen hazır. ABD nükleer dışı konuları konuşmakta ısrar ediyor" ifadesine yer verildi.