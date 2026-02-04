HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır, Afrika'daki en önemli ticaret ortağımız, hedefimiz 15 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Mısırlı kardeşlerimizi Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyarız. 14 yeni akıllı şehrin kurulmasında Türk firmalarımızın yer almasını umuyorum. Mısır Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Sisi'ye Türk firmalarını desteklediği için teşekkür ediyorum. Mısır, Afrika'daki en önemli ticaret ortağımız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki önemli temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Mısır'ın Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin yeniden imarından Mısır'la birlikte çalışmak istiyoruz dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MISIR'LA TİCARİ İŞBİRLİĞİ MESAJI

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Mısır ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimize kararlılılkla devam edeceğiz. Mısır, Afrika'daki en önemli ticaret ortağımız. Mısır'la işbirliğimiz çok önemli.

"AZİZ KARDEŞİM SİSİ'YE TÜRK FİRMALARINA DESTEĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM"

Mısır, Türk yatırımlarının yöneldiği ikinci ülke konumunda. Yaklaşık 4 milyar dolara dayanan ticaret hacmimiz, Mısırlı kardeşlerimize de ticari hayatta büyük kolaylık sağlıyor.

Mısırlı kardeşlerimizi Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyarız. 14 yeni akıllı şehrin kurulmasında Türk firmalarımızın yer almasını umuyorum. Mısır Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Sisi'ye Türk firmalarını desteklediği için teşekkür ediyorum.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlenmesi için gösterdiğiniz gayret için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah 13 gün sonra nail olacağımız Ramazan şerifinizi tebrik ediyorum."

