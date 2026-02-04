HABER

Bakan Ersoy, milletvekili Selçuk Özdağ’a açtığı bir liralık tazminat davasını kazandı! Mahkeme “İftira” dedi

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru’nun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında gerçek dışı iddialar içeren köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’a karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Özdağ’ın hukuka aykırı paylaşım yaptığına hükmederek Bakan Ersoy lehine 1 lira tazminata karar verdi.

Mustafa Fidan

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alan gerçek dışı iddialarla dolu bir köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

Bakan Ersoy, milletvekili Selçuk Özdağ’a açtığı bir liralık tazminat davasını kazandı! Mahkeme “İftira” dedi 1Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"YANILTICI ALGI OLUŞTURMAYI AMAÇLAYAN MANİPÜLATİF BİR İÇERİK" İÇİN TAZMİNAT DAVASI

Necati Doğru imzalı yazıda, Belek’teki Orman Yangın Üssü’nün kapatıldığı, söz konusu alanın imara açıldığı ve Bakan Ersoy’a ait olduğu öne sürülen bir şirket tarafından lüks otel yapıldığı iddia edilmişti. Resmi belgelerle çürütülen bu asılsız ithamlar, kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturmayı amaçlayan manipülatif bir içerik niteliği taşıyordu.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, bahse konu alanın mülkiyet ve tahsis süreçleri ayrıntılı biçimde ortaya konulmuş; söz konusu arazinin 1990 yılında Serik Belediyesi’ne tahsis edildiği, belediye tarafından özel bir şirkete verildiği, bakanlığın bu duruma itiraz ederek tahsisi iptal ettiği ve hukuki süreçlerin bakanlık lehine sonuçlandığı açıkça ifade edilmişti. Buna rağmen, Özdağ’ın söz konusu yazıyı hiçbir doğrulama yapmaksızın paylaşması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz bir tutum olarak değerlendirildi.

Bakan Ersoy, milletvekili Selçuk Özdağ’a açtığı bir liralık tazminat davasını kazandı! Mahkeme “İftira” dedi 2

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ

BAKAN ERSOY'DAN VEKİL ÖZDAĞ'A BİR LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şahsı ve bakanlık makamı hakkında mesnetsiz ithamlar içeren paylaşıma karşı hukuki yollara başvurdu, 1 liralık tazminat istedi. Açılan tazminat davasında mahkeme, Selçuk Özdağ’ın paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığına ve kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Yargılama sonucunda mahkeme, Özdağ’ın Bakan Ersoy’a yönelik iftira niteliğindeki paylaşımı nedeniyle talep edilen tazminatı ödemesine karar verdi.

04 Şubat 2026
04 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Selçuk Özdağ Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
