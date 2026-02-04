HABER

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Ünlülere yapılan uyuşturucu soruşturmasında peş peşe gözaltılar devam ediyor. Son olarak Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirlendi.

PEŞ PEŞE GELİŞMELER...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

