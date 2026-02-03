HABER

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında, imar planı değişiklikleriyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan şikâyet, İçişleri Bakanlığı tarafından işleme konulmamıştı. Danıştay kararı inceleyerek şikayetin ‘işleme konulmamasına’ ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı.

Recep Demircan

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında, imar planı değişiklikleriyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını inceledi.

DANIŞTAY ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Daire, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti. Kararda, imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle yapıldığı, bu değişikliklere hangi belediye görevlilerinin katıldığı, plan değişikliklerinin yargı kararlarına ve mevzuata uygun olup olmadığı ile bu işlemler sonucunda taşınmaz sahiplerine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının araştırılması gerektiği ifade edildi.

KARAR KALDIRILDI

Danıştay, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 'şikayetin işleme konulmamasına’ ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.

03 Şubat 2026
03 Şubat 2026

