Taksiye binemeyince çıldırdı: Cam çerçeve indirdi!

Bursa Şehir Hastanesi’nde bir kadın, içinde müşteri olmasına rağmen binmek istediği taksiye alınmayınca sinirlenerek taksi durağına saldırdı ve durağın camlarını kırdı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, Nilüfer ilçesindeki Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Her gün taksiyle Görükle mevkisinden hastaneye geldiği öğrenilen bir kadın iddiaya göre, içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, kadına sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen kadın, durak önünde bulunan ayaklı küllüğü alarak, durağın camlarını kırdı.

Taksiye binemeyince çıldırdı: Cam çerçeve indirdi! 1

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kadına müdahale eden biri olmazken, olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ofisin camlarında hasar meydana gelen durağa bağlı sürücülerin, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdükleri kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.

