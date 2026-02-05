HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin’de entübe edilmiş hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde ile 3. Çevreyolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesi’nden Mersin'deki özel bir hastaneye entübe hasta nakli yapan Kenan B'nin kullandığı 33 DGH 79 plakalı ambulans, sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada kavşakta Melih B. idaresinde 38 ADM 056 plakalı otomobille çarpıştı.

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı 1

KAZA YAPAN AMBULANSTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü Kenan B., sağlık çalışanları Necati B. ve Elif K. ile nakli yapılan hasta Yusuf K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı 2

Yaralanan ambulans sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ambulans ekibi ve hasta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, otomobilde bulunanlar ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralı
Çorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldiÇorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ambulans kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Kante’den sonra Darwin Nunez bombası! F.Bahçe taraftarı ayakta

Kante’den sonra Darwin Nunez bombası! F.Bahçe taraftarı ayakta

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.