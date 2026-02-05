HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralı

Kayseri-Malatya Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, kazada 1 kişi hayatı kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya Karayolu’nda Kuruköprü Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında, F.K. yönetimindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralı 1

TAKLA ATAN OTOMOMİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede yolculardan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1’i ağır 4 yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralı 1

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralıHasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldiÇorum'daki cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Kante’den sonra Darwin Nunez bombası! F.Bahçe taraftarı ayakta

Kante’den sonra Darwin Nunez bombası! F.Bahçe taraftarı ayakta

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.