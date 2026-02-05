Kayseri’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1’i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya Karayolu’nda Kuruköprü Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında, F.K. yönetimindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKLA ATAN OTOMOMİLDEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede yolculardan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1’i ağır 4 yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır