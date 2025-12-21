Antalya'da çiftçiden ücretsiz marul dağıtımı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir çiftçi, ürünlerin çöpe dökülmesine tepki gösterdi. Ücretsiz marul dağıtımı yaptı.

Vatandaşlar, dağıtılan 200 marula büyük ilgi gösterdi. Marullar, dakikalar içerisinde tükendi.vDağıtılan marulları büyük bir hevesle tükettiler. Hayrı işleyenlere teşekkür ettiler.

Mustafa Ünal, yetiştirilen ürünlerin para etmemesi nedeniyle çöpe atılmaması gerektiğini vurguladı. Bunun yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı. “Marulumuzu sevabına, hayrına dağıttık” dedi.

“ÇÜRÜYÜP ÇÖPE GİDECEĞİNE, İNSANLARA DAĞITILMASI GEREKİYOR”

Ünal, bunu herkesin yapması gerektiğini açıkladı. “Çürüyüp çöpe gideceğine, insanlara dağıtılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu bir örnektir. Ürünlerini çöp yerine insanlara dağıtmak istediklerini belirtti. Halk memnun kaldı. Büyük ilgi gösterdi. “Helalühoş olsun” ifadelerini kullandı.

Çiftçiler olarak vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

“Depremlerin yaşandığı dönemlerde, Serik’ten kamyonlar dolusu ürünü deprem bölgelerine göndermiştik” dedi.

“Her şeyimizle devletimizin yanındayız” diye ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır