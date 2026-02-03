1328 No'lu dosya ve '102' kod adlı mağdur detayları: Epstein skandalının Türkiye ayağı merak uyandırdı

Kamuoyuna yeni açılan 3 milyondan fazla Epstein belgesi tüm dünyada gündem oldu. Ülkemizi ziyaret ettiği bilinen Epstein'ın Türkiye bağlantıları da tekrar konuşulmaya başladı.

CHP 1328 NO'LU DOSYAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’la birlikte 9 CHP’li, 16 Ocak 2024'te Epstein belgeleriyle ilgili Meclis’te araştırma açılmasını talep etmişti. Bakan Yerlikaya'ya sorular yönelten CHP dilekçe metninde şu ifadeleri kullanıyordu:

“Kamuoyunda Epstein davası olarak bilinen dava dosyalarından, 1328 No’lu dosya içinde yer alan, 407-6, 407-8, 407-9 numaralı ek belgelerinde, Epstein’ın özel pilotu olan Nadya Marçinko’nun sorguları yer aldı. Marçinko, kaçırılan çocukların avukatlığını üstlenen Katherine W. Ezell’in soruları karşısında susma hakkını kullansa da avukatın tespitleri dikkat çekici bir noktadadır. Haberin ulusal ve uluslararası basın organlarında yayımlanmasından bu yana dikkatler Türkiye’den kaçırılan kız çocuklarının durumuna çevrilmiştir.

“6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hâlâ çocuklarını arayan aileler varken, 17 Ağustos 1999 depremine ilişkin kayıp çocuklar vakası ise tam bir muammaya dönüşmüştür.

“Epstein davası dosyalarının yetkililer tarafından talep edilerek incelenmesi, araştırılması, tespit edilmesi, uluslararası fuhuş şebekesinin Türkiye’deki bağlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını…”

EPSTEIN’IN PİLOTUNA SORULDU: 102 KOD ADLI MAĞDUR

CHP'nin işaret ettiği 1328 No'lu dosyayı köşesine taşıyan Nefes yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre; 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yayımlanan belgelere göre kaçırılan kız çocuklarının avukatlığını üstlenen Katherine W. Ezell, Epstein’ın özel pilotu olan Nadya Marçinko’ya Epstein’ın birçok ülkeden çocuk kaçırdığını sorarken, bu ülkeler arasında Türkiye’yi de saydı. Avukat Ezell soruları sırasında Türkiye ile ilgili şu tespitlerde bulundu:

15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jefrrey Epstein ve Gislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz?

Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız?

Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’in ortağı mı?

Jeffrey Epstein’ın, Jane Done #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş adamlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?

CHP'Lİ KILIÇ: "BU DOSYALARI ÖNCELERİ KİMSE CİDDİYE ALMADI"

CHP'li Kılıç, konuyla ilgili Erkin'e yeni açıklamalarda da bulundu:

"Pilota soru soruluyor. 1999 depreminde kayıp çocuklar meselesi vardı biliyorsunuz. Epstein belgeleriyle deprem arasında bir bağ olabilir mi? Araştırma yapılarak uluslararası fuhuş şebekesinin Türkiye ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi verdim. Bu dosyayı önceleri kimse ciddiye almadı. Tüm belgeler açıklanınca haberleri okudum ve 2024’te yaptığım açıklamayı paylaştım kamuoyuyla. Epstein, Türkiye’ye geldi mi? Geldiyse kimlerle görüştü? Bunlar önemli. Merkez Bankası’yla ilgili bazı yazışmaları var Epstein’ın. Açıkçası o videoları izleyemedim anne olarak. İnsanlar zengin, siyasetçi ya da ayrıcalıklı diye dosyayı görmediler belki de. Ama bu dosya Kırmızı Pazartesi. (Gabriel Garcia Marquez’in romanı. Asıl adı İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü.) Herkes biliyor, görüyor ama kimse konuşmuyordu.”