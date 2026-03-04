HABER

Büyükçekmece’de peçete kutusundan uyuşturucu çıktı

Büyükçekmece’de polis ekipleri uyuşturucu madde satan 5 şüpheliyi yakaladı. Şahısların aracında yapılan aramalarda peçete kutusunun içine saklanmış uyuşturucu maddeler dahil, çok sayıda silah ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamiloba Mahallesi’nde uyuşturucu satışı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada ekipler, S.P., M.M., B.A., M.A., ve A.C. isimli şahısları tespit etti. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, peçete kutusunun içine saklanmış 1 kilo 300 gram metamfetamin, 60 gram sentetik kannabinoid madde, 6 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden ele edilen binlerce lira ele geçirdi.
Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken A.Ç. ve M.M. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

