SON DAKİKA: ABD'den İran'a yeni gözdağı! Tüm dünyaya duyurdu: "Daha fazlası geliyor"

Son dakika haberi: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar geldi. "Amerika İran'da kazanıyor" diyen Hegseth, "ABD'nin hava gücünü görecekler. Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları geliyor." dedi.

Devrim Karadağ

Son dakika: ABD'den İran savaşıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İRAN İÇİN DAHA FAZLA KUVVET GELİYOR"

  • Amerika İran'da kazanıyor. ABD'nin hava gücünü görecekler. Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları geliyor. İran için daha fazla kuvvet geliyor. Daha fazla bombardıman uçağı ve daha fazla savaş uçağı bölgeye ulaşıyor. Bombalar kullanacağız ve bunlardan elimizde sonsuz var diyebiliriz.

"İRAN HAVA SAHASINI ELE GEÇİRDİK"

  • Onlar yere yıkılmışken yumruk atıyoruz. İran hava sahasını ele geçirdik. Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. Amerika’nın gücü sarsılmaz.

"İRAN FÜZELER, DRONLAR ATABİLİR TABİ AMA..."

  • İran tabi füze atabilir. Sivil hedeflere kamikaze dronlar atabilir büyükelçiliklerimize saldırabilirler. Tabi ki birkaç dron savunmayı aştığında hemen haber oluyor ama burada savaşın tüm koşullarını biz belirliyoruz.

"ASLA NÜKLEER SİLAHLARA ULAŞAMAYACAKLAR"

  • Biz burada olduğumuz sürece İran asla ve asla nükleer silahlara ulaşamayacaklardır.

"TRUMP BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRECEĞİNE SÖZ VERDİ"

  • En başından itibaren askerlerimizi korumak için tüm önlemlerimizi aldık. Trump başladığı işi bitireceğine söz verdi.
  • Lazer güdümlü füzelerle vurmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

