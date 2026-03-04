HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 gram yüksek nitelikli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 03 Mart 2026 tarihinde alınan bir duyum üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında K.G. (E/29), E.R.Ş. (E/40) ve M.Ö. (E/23) isimli şahısların üzerlerinde, ayrıca S.C. (E/26) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram yüksek nitelikli uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmak amacıyla kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden üçü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.C. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstismarcılarının kurbanı olmuşlardı! Tabutları kadınlar omuzladıİstismarcılarının kurbanı olmuşlardı! Tabutları kadınlar omuzladı
Hatay'da düşürülen füze sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas! Bakan Fidan: "Tepki iletildi"Hatay'da düşürülen füze sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas! Bakan Fidan: "Tepki iletildi"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.