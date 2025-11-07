Gülümseten Kasım fırsatlarına bir yenisi daha eklendi: Crocs Classic indirimde!

Havalar değişse de rahatlıktan ödün vermek zorunda değilsiniz. Günlük yaşamda ayağınızın nefes alması, kaymayan tabanla güvenli adımlar atmanız ve bir çift terliği hem içeride hem dışarıda giyebilmeniz için ayaklarını düşünenlerin vazgeçilmezi haline gelen Crocs Classic Gülümseten Kasım'da indirime girdi, sepetinize eklemeden alışverişinizi tamamlamayın deriz!
Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
Crocs indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Ayak sağlığını ön planda tutanlar için tasarlanan Crocs Classic, hafifliği ve çok yönlülüğüyle fark yaratıyor. Suya dayanıklı yapısı, nefes alabilir tasarımı ve kolay temizlenebilir yüzeyiyle ister evde ister dışarıda, her ortamda rahatlığı yaşayabilirsiniz. Döner topuk kayışlarıyla güvenli bir kullanım sağlarken her adımda 360° Iconic Crocs Comfort konforunu hissettiren bu ikonik terliği Jibbitz tılsımlarıyla da kişisel zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 4 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.