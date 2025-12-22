HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu’da bir haftada 101 şüpheli yakalandı

Bolu’da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan 101 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Bolu’da bir haftada 101 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-21 Aralık’ta kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, söz konusu tarihlerde kişilere karşı 69, mal varlığına karşı 18, topluma karşı 7, millete ve devlete karşı 3 ile takibi gereken 105 olmak üzere toplam 202 olaya müdahale etti. Bu olaylara karıştığı belirlenen 82 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 101 şüpheliden 9’u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümraniye’de bir emlakçının evinin önünde öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandıÜmraniye’de bir emlakçının evinin önünde öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Bakırköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildiBakırköy’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.