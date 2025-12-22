Bolu’da bir haftada 101 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-21 Aralık’ta kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, söz konusu tarihlerde kişilere karşı 69, mal varlığına karşı 18, topluma karşı 7, millete ve devlete karşı 3 ile takibi gereken 105 olmak üzere toplam 202 olaya müdahale etti. Bu olaylara karıştığı belirlenen 82 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 101 şüpheliden 9’u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır