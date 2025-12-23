Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Dosya kapsamında tutuklu bulunan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci’nin hukuki süreciyle ilgili önemli bilgiler kamuoyuna yansıdı. TGRT Haber’de yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cebeci’nin itirafçı olduğunu iddia etti. Başsavcılık bu iddiayı yalanladı.

YENİ İSİMLERE UZANACAK MI?

Şamil Tayyar, uyuşturucu operasyonunun kapsamının genişleyebileceğine dikkat çekerek, her itirafın yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini ifade etti. Tayyar, programda yaptığı değerlendirmede sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"CEBECİ İTİRAFÇI OLDU"

"Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme soruşturma işte gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela bu HaberTürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz ve konuştuğumuz sunucu var. Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu."

"YARI İTİRAFÇI" TARTIŞMASI

Program sırasında Cebeci’nin tam olarak etkin pişmanlıktan yararlanıp yararlanmadığına dair yaşanan diyaloglarda, adli makamlardan alınan duyumlar da paylaşıldı. Şamil Tayyar, resmi sürecin devam ettiğini belirterek durumu şu sözlerle detaylandırdı:

"Neyse ben oldu diyeyim siz olmadı deyin kayda böyle girsin. Bazı bilgileri verdi. O bilgilerle beraber soruşturmanın seyri değişebilir."

"CEBECİ TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Gazeteci Şamil Tayyar, Cebeci'nin önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulması ve verdiği bilgilerin teyit edilmesi durumunda, tutuksuz yargılama seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtti.

BAŞSAVCILIK YALANLADI

Tayyar’ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından da yalanlama geldi. Savcılık, Ela Rümeysa Cebeci’nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için bugüne kadar herhangi bir başvuruda bulunmadığını ve itirafçı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.