Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye programı kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu.

DEPREMZEDE AİLEYE SÜRPRİZ ZİYARET

Erdoğan ve Bahçeli'ye ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık eşlik etti.

Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır