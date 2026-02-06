HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yer: Fransa! Güzellik salonuna el bombalı saldırı: 6 yaralı

Fransa’nın Grenoble şehrinde yüzü maskeli 2 kişinin bir güzellik salonuna düzenlediği el bombalı saldırıda 1’i çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Şüpheliler, saldırı anlarını telefon kamerasıyla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yer: Fransa! Güzellik salonuna el bombalı saldırı: 6 yaralı

Fransa’nın Grenoble şehrinde bir güzellik salonuna el bombalı saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarına göre olay yerel saat ile 15.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 1’i 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların muayenesini gerçekleştirerek kimsenin hastaneye sevk edilmesi gerekmediğini bildirdi. Yetkililer, niyetleri belli olmayan saldırganların firar halinde olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Yüzü maskeli şüpheliler, olayı telefon kamerasıyla kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Grenoble Savcısı Etienne Manteaux açıklamasında kullanılan patlayıcı maddenin "öldürme amacı taşımadığını" belirterek önemli miktarda patlayıcı yük veya metal bileşen içermediğinin altını çizerken, "Bunlar, içeride kaç kişi olursa olsun harekete geçmeye kararlı kişilerdi" ifadelerini kullandı.

Manteaux, olayın kayda almasına ve sosyal medyada paylaşılmasına da değinerek, bunun faillerin cesaretinin arttığını gösteren bir yıldırma eylemi olduğunu söyledi. Savcı, "Olayın gün ışığında gerçekleşmesi, kayda alınması ve kamusal alanın böylesine kullanılması özellikle kaygı verici bir özdenetim eksikliği örneğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolombiya'da ülke genelindeki sellerde 6 kişi hayatını kaybettiKolombiya'da ülke genelindeki sellerde 6 kişi hayatını kaybetti
Kedinin çuvala konularak uzaklaştırıldığı görüntülere tepkiKedinin çuvala konularak uzaklaştırıldığı görüntülere tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.