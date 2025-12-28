Eskişehir’de lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu

Eskişehir’de gün boyu hafif şekilde etkili olan kar, akşam saatlerinde yerini lapa lapa yağışa bıraktı. Vatandaşlar oluşan eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Eskişehir’de gün içerisinde aralıklarla kendisini gösteren hafif kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak lapa lapa yağmaya başladı. Şehrin simge noktalarında yağışla birlikte güzel manzaralar ortaya çıkarken, soğuk havaya rağmen dışarı çıkan çok sayıda kişi bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına ve fotoğraf makinelerine sarıldı. Kar yağışının oluşturduğu görsel şöleni fırsat bilen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek kış mevsiminin tadını doyasıya yaşadı.

