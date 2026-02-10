HABER

Tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla ağır yaraladı: Gözaltılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkol alan bir grup arasında çıkan tartışmada, fırça sapıyla başına darbe alan 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla ağır yaraladı: Gözaltılar var

Olay, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Barış K. (43), 4 arkadaşıyla birlikte Hamidiye Mahallesi 1’inci Uğur Sokak’taki bir evde alkol aldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AHŞAP SAÇLI FIRÇAYLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından Barış K., arkadaşları tarafından evden çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen Barış K.’nın yerden aldığı taşla evin camını kırdı. Bunun üzerine evde bulunan Necmettin B. (50), ahşap saplı bir fırçayla Barış K.’yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sırasında Necmettin B., elindeki fırça sapıyla Barış K.’nın başına defalarca vurdu.

Tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla ağır yaraladı: Gözaltılar var 1

Darbelerin şiddetiyle fırça sapının kırıldığı olayda Barış K., başından ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar tespit edilen Barış K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla ağır yaraladı: Gözaltılar var 2
Polis ekipleri, olayın şüphelisi Necmettin B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
