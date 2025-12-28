HABER

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeriye ne oldu? Bir gecede kepenk kapadı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunun lüks araç galerisi S Class'ın sahibi S.Ç.'nin yaklaşık 11 milyar lirayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Birkaç gün öncesine kadar önünde ve içeride lüks araçların bulunduğu galerinin kepenklerinin de kapalı olması dikkat çekti.

Sözcü TV'de Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'de yer alan habere göre, Bağdat Caddesi Feneryolu'nda yer alan ve yüksek segment araç satışlarıyla bilinen S Class oto galeri hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı.

KEPENKLER KAPANDI

İddiaya göre galerinin sahibi S.Ç. müşteriler ve yatırımcılardan topladığı 11 milyar ile kayıplara karıştı.

İçeride 10'un üzerinde lüks otomobil bıraktığı iddia edilirken S.Ç.'nin yurt dışına çıktığı öne sürüldü.
Kameralarına yansıya görüntülerde içeride kaderine terk edildiği belirtileren araçların bulunduğu da görüldü. Galerinin kepenklerinin kapalı olması dikkat çekti.

İLANLAR DURUYOR

Söz konusu galerinin ilanlarının halen durduğu gözlemlendi.

