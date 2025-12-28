Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeriye ne oldu? Bir gecede kepenk kapadı

Sözcü TV'de Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'de yer alan habere göre, Bağdat Caddesi Feneryolu'nda yer alan ve yüksek segment araç satışlarıyla bilinen S Class oto galeri hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı.

KEPENKLER KAPANDI

İddiaya göre galerinin sahibi S.Ç. müşteriler ve yatırımcılardan topladığı 11 milyar ile kayıplara karıştı.

İçeride 10'un üzerinde lüks otomobil bıraktığı iddia edilirken S.Ç.'nin yurt dışına çıktığı öne sürüldü.



Kameralarına yansıya görüntülerde içeride kaderine terk edildiği belirtileren araçların bulunduğu da görüldü. Galerinin kepenklerinin kapalı olması dikkat çekti.

İLANLAR DURUYOR

Söz konusu galerinin ilanlarının halen durduğu gözlemlendi.