En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı

Kahve ve çay tutkunları bu fırsatlar tam size göre! Aromasıyla ünlü Julius Meinl, yenilikçi aromalarıyla Mim and More, zengin harmanlarıyla The Whirl ve daha fazlası şimdi indirimli fiyatlarla satışta. Her yudumda keyfi hissedeceğiniz favori ürünlerinizi hemen sepetinize eklemek ve stok yapmak için şimdi tam zamanı!

1. Nescafe

Hazır kahve kültürünü dünya geneline yaymayı başaran Nescafé, modern yöntemlerle ürettiği instant kahveleriyle kahve keyfini her yerde ve her an ulaşılabilir kılıyor. Klasik, Gold ve 3’ü1 arada serileriyle geniş bir yelpazede ürün sunan Nescafé, hem sade kahve severlere hem de sütlü ve aromalı tatları tercih edenlere hitap ediyor. Markanın Gülümseten Kasım'a özel indirimlerini kaçırmadan kahve dolabınızı doldurmayı unutmayın!

2. Starbucks

Kahve deneyimini bir yaşam tarzına dönüştüren Starbucks, her fincanda özenle seçilmiş çekirdeklerin dengeli aromasını sunar. Dünyanın farklı bölgelerinden temin ettiği çekirdeklerle hazırladığı harmanlarla hem mağazada hem de paketli ürünlerde aynı kaliteyi taşıyan Starbucks, espresso bazlı içecekleri, öğütülmüş çekirdekleri ve kapsül kahveleriyle pek çok kahveseverin beğenisini kazanıyor. İster Türk kahvesi ister öğütülmüş alın, şimdi stok yapmanın tam zamanı!

3. Lipton

Çay denince akla gelen ilk markalardan biri olan Lipton, her yudumda tazelik ve doğallığı ön plana çıkaran bir marka. Klasik dem çayını sevenler için Yellow Label hala vazgeçilmez ama limonlu, ahududulu ve tarçınlı meyve çaylarıyla günün her saatine farklı bir tat da katabilirsiniz. Yeşil çaydan nane limona kadar rahatlatıcı seçeneklerin olduğu Lipton'daki indirimleri kaçırmayın!

4. Julius Meinl

Kahve tutkunlarına zarif ve rafine bir deneyim sunan Julius Meinl, espresso, filtre kahve ve özel harmanlarıyla kafe standartlarını evlere taşır. Kahvelerindeki hafif aromalarıyla sabah olduğu kadar tatlı eşliğinde de harika giden Julius Meinl, her paketiyle kahve keyfini ikiye katlar!

5. Tchibo

Kahvede Alman titizliğini ve tazelik tutkusunu bir araya getiren Tchibo, yumuşaktan sert içimli seçeneklerine kadar filtre, kapsül ya da çekirdek fark etmez; her formda aynı tazelik hissini yaşatır. Kahve makinenizle evde bile profesyonel kahve deneyimi yaşamak isterseniz Tchibo bu Gülümseten Kasım'da olduğu gibi her zaman doğru seçim!

6. Doğadan

Bitki ve meyve çaylarını seviyorsanız Doğadan’ı mutlaka biliyorsunuzdur. Doğal içerikleriyle öne çıkan marka, her karışımında bitkilerin en lezzetli halini sunar. Klasik yeşil çaylardan zencefil, kuşburnu, papatya gibi karışık bitki çaylarına kadar geniş ürün yelpazesiyle doğal çayseverlerin favorilerinden olan markadaki fırsatları değerlendirmeyi unutmayın!

En sevilen kahve markalarından Kahve Dünyası, Türk kahvesi, filtre ve espresso çeşitleriyle fark yaratan bir marka. Aynı zamanda çikolata ve tatlı ürünleriyle de kahve keyfini tamamlayan Kahve Dünyası'nın Gülümseten Kasım'da indirime giren ürünlerini kaçırmayın!

8. Kuru Kahveci Mehmet Efendi

Yüzyılı aşkın süredir Türk kahvesinin sembolü olan Kuru Kahveci Mehmet Efendi, geleneksel kavurma teknikleriyle her ürününde damakta iz bırakan bir lezzete sahip. İnce çekilmiş çekirdekleri, yoğun aromaları ve taze kavrulmuş kahveleriyle kahveseverlerin vazgeçilmezi olan markanın sınırlı süre için geçerli olacak indirimlerinden yararlanmadan sepetinizi tamamlamayın!

9. Mim and More

Bitki, meyve ve aromatik çay karışımlarında sade ama etkileyici tatlar yakalayan Mim and More'la, günün temposuna göre sabahları canlandıran yeşil çaylarını, akşamları rahatlatan lavantalı harmanlarını deneyebilirsiniz. Şık ambalajları ve doğal içerikleriyle Mim and More, çay saatini keyifli bir ritüele dönüştürmeyi bilenler için bu Gülümseten Kasım'da değerlendirilmesi gereken bir marka!

10. Jacobs

Jacobs, kahveyle güne enerji dolu başlamanın klasik adresi. Granül formda da olsa aroma kaybı yaşatmayan granül kahveleriyle her zaman dengeli bir içim sunan markanın çekirdek ve kapsül kahveleriyse uzun yıllar pek çok kişinin favorisini olmayı sürdürüyor. Siz de markanın kahvelerini kullanıyor ya da merak ediyorsanız şimdi tam zamanı!

11. L'OR

Fransız zarafetini kahveye taşıyan L’OR, her fincanda lüks bir dokunuş hissettirir. Kapsül, espresso ya da lungo fark etmez, kahvede biraz incelik biraz da şıklık arıyorsanız bu Gülümseten Kasım'da L’OR tam da aradığınız ürünlere sahip!

12. Mahmood Tea

Mahmood Tea, yoğun aroması ve derin dem rengiyle klasik çay severlerin gönlünde taht kurmuş bir marka. Klasik siyah çaydan bergamotlu çeşitlere kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Mahmood Tea her fincanda aradığınız o kaliteli tadı yaşatır! Farklı çaylar denemeyi seviyorsanız Mahmood Tea'nin indirimli ürünlerine göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın deriz!

13. The Whirl

The Whirl, kahvede farklı tatlar ve özenli kavurma anlayışıyla öne çıkan bir marka. Filtre kahvede berrak ve dengeli aromalar, espresso’da ise güçlü ve karakterli tatlar sunuyor. Günün her anına uygun çeşitli harmanlarıyla kahve molalarınızı daha keyifli hale getiren markanın fırsat ürünlerine göz atmak için linke tıklayabilirsiniz!

14. Moliendo

Moliendo, kahvede tazelikten ve net aromalardan ödün vermeyen bir marka. Filtre, espresso ya da single-origin fark etmez, hepsinde barista kalitesinde net ve karakterli tatlar taşıyan kahveleriyle Moliendo, kahve içmeden yapamayanlar için bu Gülümseten Kasım fırsatlarında stoğu yapılması gereken bir marka!

15. Addis Ababa

Addis Ababa, kahvenin doğduğu topraklardan gelen gerçek Etiyopya lezzetini sunar. Her birinde farklı notalarıyla notalarıyla aromatik olduğu kadar ferah ve yoğun bir içim de sağlayan markayı, yeni tatlar keşfetmeyi sevenlere sıradan kahvelerden daha farklı bir deneyim yaşamak için bir göz atmasını tavsiye ediyoruz!

