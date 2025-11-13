Ev Yaşam Ev Yaşam
En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı
En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı

Sultan Oğuz
Gülümseten Kasım’da kahve ve çay keyfi şimdi çok daha cazip! Nescafé’den Lipton’a, Starbucks’tan Kuru Kahveci Mehmet Efendi’ye kadar sevilen tüm markalarda büyük indirimler sizi bekliyor. Sabah kahvaltılarınızdan gün ortası molalarınıza, akşam çay ritüellerinize kadar her anı lezzetle dolduracak markaların Gülümseten Kasım'a özel fırsatlarını kaçırmadan sepetlerinizi sevdiğiniz ürünlerle doldurmanın tam zamanı!

Kahve ve çay tutkunları bu fırsatlar tam size göre! Aromasıyla ünlü Julius Meinl, yenilikçi aromalarıyla Mim and More, zengin harmanlarıyla The Whirl ve daha fazlası şimdi indirimli fiyatlarla satışta. Her yudumda keyfi hissedeceğiniz favori ürünlerinizi hemen sepetinize eklemek ve stok yapmak için şimdi tam zamanı!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Nescafe

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 1

Hazır kahve kültürünü dünya geneline yaymayı başaran Nescafé, modern yöntemlerle ürettiği instant kahveleriyle kahve keyfini her yerde ve her an ulaşılabilir kılıyor. Klasik, Gold ve 3’ü1 arada serileriyle geniş bir yelpazede ürün sunan Nescafé, hem sade kahve severlere hem de sütlü ve aromalı tatları tercih edenlere hitap ediyor. Markanın Gülümseten Kasım'a özel indirimlerini kaçırmadan kahve dolabınızı doldurmayı unutmayın!

Ürünü İncele

Gülümseten Kasım'da kahve keyfinizi ikiye katlayan kupalar için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Starbucks

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 2

Kahve deneyimini bir yaşam tarzına dönüştüren Starbucks, her fincanda özenle seçilmiş çekirdeklerin dengeli aromasını sunar. Dünyanın farklı bölgelerinden temin ettiği çekirdeklerle hazırladığı harmanlarla hem mağazada hem de paketli ürünlerde aynı kaliteyi taşıyan Starbucks, espresso bazlı içecekleri, öğütülmüş çekirdekleri ve kapsül kahveleriyle pek çok kahveseverin beğenisini kazanıyor. İster Türk kahvesi ister öğütülmüş alın, şimdi stok yapmanın tam zamanı!

Ürünü İncele

Gülümseten Kasım'da fiyatı düşen kahve makinelerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Lipton

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 3

Çay denince akla gelen ilk markalardan biri olan Lipton, her yudumda tazelik ve doğallığı ön plana çıkaran bir marka. Klasik dem çayını sevenler için Yellow Label hala vazgeçilmez ama limonlu, ahududulu ve tarçınlı meyve çaylarıyla günün her saatine farklı bir tat da katabilirsiniz. Yeşil çaydan nane limona kadar rahatlatıcı seçeneklerin olduğu Lipton'daki indirimleri kaçırmayın!

Ürünü İncele

Çay ve kahvenin en iyi eşlikçisi sağlıklı atıştımalıklar da Gülümseten Kasım'da indirimde! İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Julius Meinl

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 4

Kahve tutkunlarına zarif ve rafine bir deneyim sunan Julius Meinl, espresso, filtre kahve ve özel harmanlarıyla kafe standartlarını evlere taşır. Kahvelerindeki hafif aromalarıyla sabah olduğu kadar tatlı eşliğinde de harika giden Julius Meinl, her paketiyle kahve keyfini ikiye katlar!

Ürünü İncele

5. Tchibo

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 5

Kahvede Alman titizliğini ve tazelik tutkusunu bir araya getiren Tchibo, yumuşaktan sert içimli seçeneklerine kadar filtre, kapsül ya da çekirdek fark etmez; her formda aynı tazelik hissini yaşatır. Kahve makinenizle evde bile profesyonel kahve deneyimi yaşamak isterseniz Tchibo bu Gülümseten Kasım'da olduğu gibi her zaman doğru seçim!

Ürünü İncele

Kahveyi çekirdekten içmeyi sevenler için öğütücülerde de Gülümseten Kasım indirimi var. Detaylar için buraya göz atabilirsiniz.

6. Doğadan

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 6

Bitki ve meyve çaylarını seviyorsanız Doğadan’ı mutlaka biliyorsunuzdur. Doğal içerikleriyle öne çıkan marka, her karışımında bitkilerin en lezzetli halini sunar. Klasik yeşil çaylardan zencefil, kuşburnu, papatya gibi karışık bitki çaylarına kadar geniş ürün yelpazesiyle doğal çayseverlerin favorilerinden olan markadaki fırsatları değerlendirmeyi unutmayın!

Ürünü İncele

Gülümseten Kasım'da French press modellerinin de fiyatı düştü. İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Kahve Dünyası

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 7

En sevilen kahve markalarından Kahve Dünyası, Türk kahvesi, filtre ve espresso çeşitleriyle fark yaratan bir marka. Aynı zamanda çikolata ve tatlı ürünleriyle de kahve keyfini tamamlayan Kahve Dünyası'nın Gülümseten Kasım'da indirime giren ürünlerini kaçırmayın!

Ürünü İncele

8. Kuru Kahveci Mehmet Efendi

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 8

Yüzyılı aşkın süredir Türk kahvesinin sembolü olan Kuru Kahveci Mehmet Efendi, geleneksel kavurma teknikleriyle her ürününde damakta iz bırakan bir lezzete sahip. İnce çekilmiş çekirdekleri, yoğun aromaları ve taze kavrulmuş kahveleriyle kahveseverlerin vazgeçilmezi olan markanın sınırlı süre için geçerli olacak indirimlerinden yararlanmadan sepetinizi tamamlamayın!

Ürünü İncele

Gülümseten Kasım'da Türk kahvesi makinelerinin de fiyatı düştü. İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Mim and More

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 9

Bitki, meyve ve aromatik çay karışımlarında sade ama etkileyici tatlar yakalayan Mim and More'la, günün temposuna göre sabahları canlandıran yeşil çaylarını, akşamları rahatlatan lavantalı harmanlarını deneyebilirsiniz. Şık ambalajları ve doğal içerikleriyle Mim and More, çay saatini keyifli bir ritüele dönüştürmeyi bilenler için bu Gülümseten Kasım'da değerlendirilmesi gereken bir marka!

Ürünü İncele

10. Jacobs

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 10

Jacobs, kahveyle güne enerji dolu başlamanın klasik adresi. Granül formda da olsa aroma kaybı yaşatmayan granül kahveleriyle her zaman dengeli bir içim sunan markanın çekirdek ve kapsül kahveleriyse uzun yıllar pek çok kişinin favorisini olmayı sürdürüyor. Siz de markanın kahvelerini kullanıyor ya da merak ediyorsanız şimdi tam zamanı!

Ürünü İncele

11. L'OR

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 11

Fransız zarafetini kahveye taşıyan L’OR, her fincanda lüks bir dokunuş hissettirir. Kapsül, espresso ya da lungo fark etmez, kahvede biraz incelik biraz da şıklık arıyorsanız bu Gülümseten Kasım'da L’OR tam da aradığınız ürünlere sahip!

Ürünü İncele

12. Mahmood Tea

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 12

Mahmood Tea, yoğun aroması ve derin dem rengiyle klasik çay severlerin gönlünde taht kurmuş bir marka. Klasik siyah çaydan bergamotlu çeşitlere kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Mahmood Tea her fincanda aradığınız o kaliteli tadı yaşatır! Farklı çaylar denemeyi seviyorsanız Mahmood Tea'nin indirimli ürünlerine göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın deriz!

Ürünü İncele

Gülümseten Kasım'da bitki çayı demleme makinelerinin de fiyatı ok uygun. Göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

13. The Whirl

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 13

The Whirl, kahvede farklı tatlar ve özenli kavurma anlayışıyla öne çıkan bir marka. Filtre kahvede berrak ve dengeli aromalar, espresso’da ise güçlü ve karakterli tatlar sunuyor. Günün her anına uygun çeşitli harmanlarıyla kahve molalarınızı daha keyifli hale getiren markanın fırsat ürünlerine göz atmak için linke tıklayabilirsiniz!

Ürünü İncele

Kahvelerinizin lezzetini artıracak kahve kağıdı çeşitlerinde GÜlümseten Kasım'a özel indirimler var. Stok için tam sırasıyken ihtiyacınız olan ürünleri sepetinize buradan atabilirsiniz.

14. Moliendo

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 14

Moliendo, kahvede tazelikten ve net aromalardan ödün vermeyen bir marka. Filtre, espresso ya da single-origin fark etmez, hepsinde barista kalitesinde net ve karakterli tatlar taşıyan kahveleriyle Moliendo, kahve içmeden yapamayanlar için bu Gülümseten Kasım fırsatlarında stoğu yapılması gereken bir marka!

Ürünü İncele

15. Addis Ababa

En sevilen kahve ve çay markalarında büyük indirim başladı 15

Addis Ababa, kahvenin doğduğu topraklardan gelen gerçek Etiyopya lezzetini sunar. Her birinde farklı notalarıyla notalarıyla aromatik olduğu kadar ferah ve yoğun bir içim de sağlayan markayı, yeni tatlar keşfetmeyi sevenlere sıradan kahvelerden daha farklı bir deneyim yaşamak için bir göz atmasını tavsiye ediyoruz!

Ürünü İncele

Gülümseten Kasım'da kahvelere lezzet katan şuruplarda da indirimler var. Göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 13 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

