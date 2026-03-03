HABER

Muş’ta öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi

Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen trafik eğitim seminerinde 34 öğrenciye temel trafik kuralları anlatılırken, eğitim sonunda jandarma temalı boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.

Muş’ta öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi 1

Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Korkut Trafik Jandarması ekiplerince, "Trafik Dedektifleri" ve "Trafikte Parlayan Yıldızlar" kampanyaları kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi. Korkut Trafik Jandarması tarafından Gültepe Köyü İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitim programına 34 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı. Seminerde öğrencilere; yaya geçidinin doğru kullanımı, trafiğin tanımı ve unsurları, trafikte insanların rolleri, trafik güvenliğinin önemi ve trafikte genel davranış şekilleri konularında bilgi verildi.

Muş’ta öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi 2

Ayrıca öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde görünür olmalarının önemi, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ile emniyet kemeri kullanımının gerekliliği anlatıldı. Eğitim programının sonunda öğrencilere 34 adet jandarma temalı boyama ve hikâye kitabı dağıtıldı. Yetkililer, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

