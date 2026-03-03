HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yunanistan'dan 'Güney Kıbrıs' hazırlığı! "Her türlü yardım talebine karşılık vereceğiz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini belirtti.

Yunanistan'dan 'Güney Kıbrıs' hazırlığı! "Her türlü yardım talebine karşılık vereceğiz"

Rum basınında yer alan haberlere göre, bugün sabah Lefkoşa'ya gelen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Rum Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşmede, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ve GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas da hazır bulundu.

Görüşmede GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın geçirdiği bu zor dönemde Yunanistan'ın, taleplerine hemen karşılık vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Yunanistan dan Güney Kıbrıs hazırlığı! "Her türlü yardım talebine karşılık vereceğiz" 1

"HER TÜRLÜ YARDIM TALEBİNE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Fransa, Almanya ve İtalya ile de görüştüklerini aktaran Hristodulidis, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'a anında destek vererek diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere de örnek olduğunu ve izlemeleri gereken yolu gösterdiğini savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Hristodulidis'in kabulünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunan hükümetinin ve halkının desteğini ifade etti.

GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceklerini ve buna hazır olduklarını aktaran Dendias, savunma konularındaki yardımların ayrıntılarını Rum Savunma Bakanı Palmas ile masaya yatıracaklarını belirtti.

Dendias, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Palmas ile görüştü.

YUNANİSTAN GKRY'YE SAVAŞ UÇAĞI VE FIRKATEYN GÖNDERDİ

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üslere İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması ve dün üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından GKRY'deki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak, Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı.

Yaşanan olayların ardından GKRY'nin talebi üzerine Yunanistan, 2 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyni Güney Kıbrıs'a göndereceğini açıklamıştı.

Rum basınına göre, Yunanistan'dan gelen 2 F16 savaş uçağı dün GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'ne ulaştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muş’taki asırlık camide mukabele geleneği yaşatılıyorMuş’taki asırlık camide mukabele geleneği yaşatılıyor
Çocuklara kukla gösterisi düzenlendiÇocuklara kukla gösterisi düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.