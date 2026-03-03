HABER

Peş peşe açıkladılar! Fransa'nın ardından Polonya'dan da nükleer adım geldi

Orta Doğu'da ABD-İsrail ile İran arasında patlak veren savaşın ardından Avrupa ülkeleri nükleer adımlar peş peşe gelmeye başladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer cephaneliği büyütme ve Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararıyla ilgili, ülkesinin bu alanda gelecekte daha bağımsız hareket edebilmesi için hazırlık yapılacağını bildirdi.

Peş peşe açıkladılar! Fransa'nın ardından Polonya'dan da nükleer adım geldi

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri nükleer güvenlik konusunda pasif kalmak istemediğini belirtti.

PARİS'TE ZİRVE DÜZENLENECEK

Tusk, Polonya'nın kendi kapasitesi güçlendikçe, bu alanda gelecekte daha bağımsız hareket edebilmesi için hazırlık yapılacağını ifade etti.

Fransa başta olmak üzere bu konuda müttefiklerle işbirliği yapacaklarını belirten Tusk, konuyla ilgili görüşmelere ilişkin kabineyi de bilgilendireceğini vurguladı.

Peş peşe açıkladılar! Fransa nın ardından Polonya dan da nükleer adım geldi 1

Tusk, bu ay Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında diğer Avrupalı ortaklarla bu konuyu görüşme fırsatı bulacağını kaydetti.

MACRON AÇIKLAMIŞTI

Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuştu. Macron, Avrupalı müttefiklere Fransa'nın caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını kaydetmişti.
Peş peşe açıkladılar! Fransa nın ardından Polonya dan da nükleer adım geldi 2
Polonya Başbakanı Tusk da Macron'un duyurusunun ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Polonya, nükleer caydırıcılık programı konusunda Fransa ve en yakın Avrupalı müttefiklerinden oluşan bir grupla görüşmeler yürütüyor. Düşmanlarımızın bize saldırmaya asla cesaret edememesi için dostlarımızla birlikte silahlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

